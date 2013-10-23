На полигоне под Псковом подорвались 6 военнослужащих

Инцидент произошел вечером на 714 полигоне в населенном пункте Струги Красные в Псковской области, когда, по данным ведомства, военнослужащие ВДВ возвращались с оконечного рубежа зачетной стрельбы, сообщает во вторник пресс-служба Минобороны России, пишет РИА Новости.

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"В результате взрыва погибло 6 военнослужащих воздушно-десантных войск. Еще 2 военнослужащих получили ранения и доставлены в ближайшее медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

"По предварительным данным, причиной гибели военнослужащих ВДВ на 714-м полигоне близ населенного пункта Струги Красные (Псковская область) мог стать неразорвавшийся боеприпас, — сообщили в Минобороны РФ. — Предварительный анализ характера распространения взрывной волны и образовавшиеся на месте подрыва воронки, а также типы ранений пострадавших военнослужащих указывают на то, что произошел подрыв артиллерийского боеприпаса".

Командующий ВДВ Владимир Шаманов вылетел к месту гибели десантников под Псковом. Также на место трагедии выехала группа военных следователей.

Начальник пресс-службы Западного военного округа Олег Кочетков в свою очередь сообщил, что военнослужащие ЗВО не пострадали во время взрыва на полигоне под Псковом. "Военнослужащие ЗВО на полигоне под Псковом не погибали и не пострадали от взрыва или чего-либо другого", — сказал Кочетков.