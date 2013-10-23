США не согласны с данными правозащитников о жертвах атак беспилотников

"У них нет доступа ко всей информации, которая есть у разведывательного сообщества. Мы располагаем более полной картиной происходящего, более точными цифрами", — сказала Харф.

По ее словам, власти США не публикуют эти данные, чтобы не поставить под угрозу свои источники и методы сбора информации, пишет РИА Новости.

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Представитель Госдепа добавила, что американские власти делают все возможное для минимизации возможных жертв среди мирного населения.

Правозащитники обнародовали во вторник доклады, в которых обвинили США в нарушении норм международного права. После проверки девяти атак американских беспилотников на территории Пакистана в 2012 году эксперты Amnesty International выяснили, что в результате ударов погибли 29 мирных жителей.

Специалисты Human Rights Watch насчитали 57 погибших мирных жителей в ходе шести атак беспилотников США в Йемене с 2009 по 2013 годы.

По данным авторов докладов, довольно сложно четко определить, действительно ли среди погибших были угрожающие интересам США люди, связанные с международной террористической организацией "Аль-Каида".