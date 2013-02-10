В США ставят под сомнение эффективность ПРО в Европе

Секретные исследования министерства обороны США привели к сомнениям по поводу эффективности мультимиллиардного проекта системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе, призванной защитить США от Ирана, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей конгресса США, сообщают РИА Новости.

Изъяны в развертывании американской ПРО были указаны в докладе на основе закрытых исследований Пентагона, подготовленном представителями Счетной палаты США (Government Accountability Office, GAO) для членов конгресса США. "Румыния является плохим местом для ракет-перехватчиков, призванных оборонять США. Кроме этого, дислокация ПРО в Польше может работать только в том случае, если США разработают возможность запускать ракеты-перехватчики, пока иранские ракеты находятся на разгонной стадии полета", — заявили представители GAO. По данным Ассошиэйтед Пресс, администрация США не считает эту идею возможной.

Как отмечает агентство, высокопоставленные военные США были ознакомлены с докладом, некоторые отметили, что территория США уже находится под защитой других ракетных систем, а европейская ПРО может защищать и союзников Штатов в Европе, и базирующиеся там американские войска. Ряд военных представителей считают, что проблемы с евроПРО можно преодолеть, хотя это будет сложно сделать. В частности, сообщает агентство, одно предложение на эту тему было отвергнуто по техническим соображениям, другое — перевести ракеты-перехватчики, планируемые для Польши и, возможно, для Румынии, на корабли в Северном море — может быть опасно дипломатически.

Отчет GAO был запрошен представителем республиканской партии Майклом Тёрнером —председателем подкомитета конгресса по стратегическим вооружениям, курирующим систему ПРО за рубежом. Тёрнер выразил озабоченность тем, что система ракетных перехватчиков может оказаться бесполезной. "Доклад действительно подтверждает то, что я давно уже говорил: это было поспешное предложение президента", — сказал он.

Планы по созданию системы ПРО в Восточной Европе были утверждены при президенте Джордже Буше-младшем. Президент Барак Обама 17 сентября 2009 года объявил об изменении этих планов: США отсрочили развертывание наземных элементов ПРО в Европе до 2015 года.