Greenpeace будет протестовать в 31 стране мира против ареста своих активистов Россией

Активисты Greenpeace в пятницу проведут в 31 стране акции в поддержку своих соратников с судна Arctic Sunrise, которые были арестованы в России по обвинению в пиратстве, сообщил РИА «Новости» представитель немецкого отделения этой экологической организации Йорг Феддерн.

По его словам, в Германии акции протеста с требованием освобождения экологов, которые уже месяц находятся под стражей, пройдут в общей сложности в 32 городах. Большинство из них состоятся в субботу, отметил собеседник агентства.

"Акции будут разные по форме. Так, в Берлине мы устроим достаточно продолжительный "музыкальный пикет"у здания посольства РФ. Он начнется в субботу в 9.00 (11.00 мск) и будет без перерыва продолжаться 30 часов. В нем примут участие свыше 100 человек, в том числе музыканты", - сказал Феддерн.

Активисты Greenpeace 18 сентября попытались в Печорском море подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф"для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Активистов доставили на берег и поместили в изоляторы временного содержания Мурманска и близлежащих городов. Всем арестованным предъявлено обвинение в пиратстве.

Всего было задержано 30 человек, в частности иностранцы, среди которых, – украинец Руслан Якушев.