Лукашенко хочет забрать у России Калининград

«Я говорю часто — отдайте нам Калининградскую область. Мы каждый гектар, каждую сотку земли там распашем и сделаем из нее цветущий край», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что «не претендует на то, чтобы завтра забрать Калининград, но если можно было бы — то с удовольствием», пишет Лента.ру.

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Со слов Лукашенко, он поднял этот вопрос, когда недавно летел в вертолете с президентом России Владимиром Путиным (вероятно, этот разговор имел место во время российско-белорусских учений «Запад-2013», которые прошли в конце сентября — ред).

«Я смотрю, вы же не пашете землю. В Советском Союзе были самыми лучшими, процветающий край был. Я Владимиру Владимировичу говорю: слушай, отдай вот эти и эти земли. Мы распашем, говорю, не надо нам их в собственность передавать», — привел президент Белоруссии диалог со своим российским коллегой, отметив, что Путин «поддержал его в этом плане».

Освоением калининградских земель, по мнению Лукашенко, могла бы заняться Гродненская область Белоруссии.

Калининградская область — единственный субъект России, который не граничит с другими областями или краями. На севере и востоке она граничит с Литвой, на юге — с Польшей. Западная граница области омывается водами Балтийского моря.