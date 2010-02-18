В США небольшой самолет упал на дома, три человека погибли

По меньшей мере три человека погибли сегодня при падении легкомоторного самолета на несколько домов в американском штате Калифорния.

Как передает РИА «Новости», по словам начальника местной службы пожарной безопасности Харольда ШАПЕЛЬХАУМАНА, двухмоторный самолет Cessna 310 столкнулся в городе Пало-Алто с вышкой линии электропередач, после чего протаранил несколько жилых домов. В результате загорелись два здания и несколько автомобилей.

Х.ШАПЕЛЬХАУМАН сообщил также, что все погибшие находились в самолете, на земле жертв нет.

После инцидента Пало-Алто остался без электричества.

Причины падения самолета пока не известны, однако во время его взлета из местного аэропорта незадолго до трагедии видимость из-за тумана была плохой.