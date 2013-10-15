Эштон обсудила с делегацией Ирана новый план урегулирования

Зариф возглавляет на переговорах иранскую делегацию.

"Стороны обсуждали новый план иранской стороны, который может помочь сдвинуть переговоры с этой точки. Подробности будут обнародованы позже", — сказал истончик РИА Новости.

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В воскресенье замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран будет вести переговоры по объемам, уровню и методам обогащения урана.

В понедельник Майкл Мэнн, пресс-секретарь Эштон, заявил, что Евросоюз ждет конкретных результатов переговоров в Женеве. По его словам, ЕС намерен добиваться быстрого прогресса на переговорах.