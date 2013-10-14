Еврогруппа рассмотрит вопрос выхода Ирландии из программы финпомощи
22:53, 14 октября 2013Мир
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Еврогруппа на своей следующей встрече в ноябре рассмотрит вопрос завершения программы внешней финансовой помощи от ЕС и МВФ для Ирландии, возможно, решив оказать дополнительную поддержку, свидетельствуют слова главы Еврогруппы Йеруна Дейссельблума.
У Ирландии есть все шансы успешно выйти из программы финпомощи Фото: Flickr.com/leolovespictures/cc-by-nc-sa
”Различные варианты будут обсуждаться, мы вернемся к вопросу в ноябре. Возможно, будет принято решение”, - сказал он на пресс-конференции по итогам Еврогруппы, сообщает РИА Новости.
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Ранее вице-президент ЕК Олли Рен заявил, что у Ирландии есть все шансы успешно выйти из программы финпомощи, что означает, что страна перейдет к самостоятельному фондированию нужд бюджета, без кредитов ЕС и МВФ. На рынке ходят разговоры о том, что стране потребуется дополнительная поддержка для мягкого возврата на рынок.
Член совета управляющих ЕЦБ Йорг Асмуссен также сказал, что Ирландия может выйти из программы помощи до конца года.
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