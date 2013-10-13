Ирландия заявила, что откажется от кредитов Евросоюза и МВФ

Власти Ирландии заявили, что страна станет первым государством еврозоны из числа затронутых финансовым кризисом, которое выйдет из международной программы кредитования МВФ и ЕС.

Это должно произойти в декабре текущего года, заявил премьер-министр Ирландии Энда Кенни на съезде возглавляемой им партии "Фине Гал", передает Русская служба Би-Би-Си.

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Ирландия будет отныне занимать на международных финансовых рынках, а не полагаться на 85 млрд евро, выделенных стране ЕС и МВФ.

Ирландия запросила помощь в конце 2010 года, после того как экономика страны вступила в стадию рецессии.