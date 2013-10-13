Ученые выяснили причину смерти Ясира Арафата

Швейцарские ученые обнаружили в вещах покойного палестинского лидера Ясира Арафата высокий уровень радиации и предполагают, что он был отравлен радиоактивным полонием-210.

Об том говорится в исследовании, которое опубликовано в авторитетном медицинском журнале Lancet, передает «Эхо Москвы».

Швейцарские ученые проанализировали пробы, взятые из личных вещей Арафата, и обнаружили в них высокий уровень радиации. Кроме того, следы радиации выявлены в крови, моче, слюне, на зубной щетке Арафата.

Палестинский лидер умер в ноябре 2004 года в возрасте 75 лет. По неофициальной информации, причиной смерти стал цирроз печени. Официальные итоги расследования до сих пор не объявлены. Палестинские источники не раз обвиняли в смерти Арафата Израиль.Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года в Рамаллахе были эксгумированы останки Арафата.

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Палестинские медики взяли образцы костных тканей, которые были переданы российским, швейцарским и французским специалистами для исследований с целью сделать анализы и уточнить причины его смерти восемь лет назад.

Россияне и швейцарцы работали по приглашению палестинских властей, французы - в рамках уголовного дела, возбужденного в их стране по инициативе вдовы покойного Сухи Арафат.

Официальное расследование причин смерти Арафата началось после того, как летом катарский телеканал "Аль-Джазира" объявил об обнаружении в его личных вещах и пробах биологических жидкостей радиоактивного вещества полоний-210.