Обама проведет переговоры с лидерами Конгресса по госдолгу

В минувшие выходные президенту не удалось преодолеть бюджетные разногласия с республиканцам. На встрече, которая состоится в 15:00 по местному времени (22:00 по киевскому времени), будут присутствовать спикер палаты представителей Джон Бейнер и лидеры фракций верхней и нижней палат Конгресса - демократы Гарри Рид и Нэнси Пелоси, республиканец Митч Макконнелл. Известно, что Обама вновь намерен требовать немедленного принятия бюджета и возобновления работы правительства.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент вновь обозначит перед лидерами принцип: мы не будем платить выкуп Конгрессу за открытие правительства и поднятие лимита долга", - говорится в распространенном в Вашингтоне документе.

Между тем, как подчеркнул сам президент на проходящей сегодня посвященной благотворительности встрече, в сенате, вероятно, наметился прогресс в переговорах по бюджету. "Надеюсь, что дух сотрудничества поможет нам продвинуться вперед в ближайшие часы", - заявил Обама на встрече. Кроме того, он подчеркнул, что закрытие правительства уже нанесло серьезный удар по экономике США и ущерб увеличится в случае дефолта.