BBC: Италия усиливает слежку за лодками с мигрантами после трагедий

Италия усиливает патрулирование в море и в воздухе после смерти сотен мигрантов, отправляющихся в Европу из Северной Африки в переполненных лодках, сообщает BBC Украина.

Премьер-министр Энрико Летта говорит, что комплексное патрулирование с воздуха и с моря начнется в понедельник, 14 октября, на юг от итальянского острова Сицилия.

В пятницу по меньшей мере 33 человека погибли после того, как их лодка перевернулась между Мальтой и итальянским островом Лампедуза.

За неделю до этого более 350 мигрантив погибли в другой катастрофе недалеко Лампедузы.

Италия ранее призвала Европейский Союз помочь ей с тысячами мигрантов, которые ежегодно высаживаются на пляже страны. Большинство с целыми семьями бегут от войны и бедности в Африке и странах Ближнего Востока в поисках лучшей жизни в Европе.

Последние людские потери привели к последующим призывам к ЕС с требованием действовать.

Министр обороны Марио Мауро заявил, что Италия намерена утроить свое присутствие на юге Средиземного моря.

"Нужны решительные меры, чтобы остановить эти катастрофы", - пишет итальянская газета Avvenire.

Беспилотники на страже

Итальянские СМИ сообщают, что для определения аварийных ситуаций с лодками будут использовать беспилотники, которые базируются на Сицилии.

Министр иностранных дел Эмма Бонито заявила, что патрули скорее будут спасать мигрантов, чем "говорить им оставаться там, где они находятся".

В дополнение к судам береговой охраны и пограничной полиции, у итальянского флота есть три корабля и четыре вертолета, патрулирующие регион. Также на помощь могут вызвать два самолета-разведчика с возможностью ночного видения.

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Мигранты, которым удалось спастись в катастрофе в пятницу, говорят, что их застрелят после возвращения в Ливию.

Один из мигрантов, которому удалось спастись, рассказал, что некоторых из присутствующих на борту, застрелили, и пули продырявили судно, которое начало тонуть.

Некоторые считают, что береговая охрана Ливии начала стрелять по судну, хотя другие считают, что это могли сделать ливийские конкурирующие банды, торгующие людьми, или полиция.

Море как кладбище

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в воскресенье посетил Ливию и обсудил с ливийским коллегой Али Зейданом вопрос мигрантов.

"Мы полны решимости решить эту проблему. Приняты некоторые меры, чтобы усилить контроль у наших берегов", - сказал господин Зейдан.

Вместе с тем он подчеркнул, что иногда все меры властей не дают желаемого результата в борьбе с торговцами людьми.

Вооруженные боевики все еще ​​удерживают власть в некоторых частях Ливии со времени свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. На прошлой неделе вооруженные люди вывезли из гостиницы в Триполи самого Али Зейдана, хотя через несколько часов отпустили.

Господин Мускат призвал государства Евросоюза принять меры относительно лодок с мигрантами. Он добавил, что Средиземное море превратилось в "кладбище".

По информации ООН, в этом году на Мальту и в Италию приехало 32 тысячи мигрантов.