В Италии 4 июня объявили Днем траура

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил на специальном заседании в верхней палате парламента (сенате) статс-секретарь совмина Италии Антонио Картикала.

Он уточнил, что вследствие землетрясения 15 человек погибли, 200 получили ранения, семь считаются пропавшими без вести. По данным властей, 8 тысяч человек эвакуированы из пострадавших районов в окрестностях города Модена, где имеют место значительные разрушения. Сохраняется опасность дальнейших обрушений поврежденных зданий.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло сегодня в 09:00 по местному времени. Затем в период между 12:56 и 13:01 земля сотряслась еще три раза, магнитуда этих афтершоков составила более 5,0.

20 мая тот же самый район пострадал от другого мощного подземного толчка, в результате которого семь человек погибли, 7,5 тыс остались без крова.

Как сообщал УНИАН, по информации Генерального консульства Украины в Милане, украинцев среди пострадавших в результате землетрясения в Италии нет.