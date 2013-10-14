СМИ: В Брюсселе задержали одного из самых известных сомалийских пиратов

Предполагаемый глава группы сомалийских пиратов Мохаммед Абди Хассан задержан бельгийской полицией в международном аэропорту Брюсселя, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

ООН называла Абди Хассана одним из самых известных и влиятельных сомалийских пиратов. Он подозревается в том, что руководит преступной группой, которая в 2009 году захватила и в течение более 70 дней удерживала в заложниках экипаж бельгийского судна "Помпеи".

Абди Хассан, которому уже предъявлено обвинение в пиратстве, был задержан по прилете в Брюссель в субботу, 12 октября, рейсом из Найроби. Причины его поездки в Бельгию не известны.

Читайте также: Сомалийские пираты стали нападать реже, а нигерийские - чаще

По оценке экспертов ООН, заработавший на пиратстве с 2005 года миллионы долларов США Абди Хассан по кличке "Aфвейн" (Afweyne) в прошлом году объявил, что отказывается от преступного бизнеса и намерен попробовать себя в политике.

В Аденском заливе у берегов Сомали действуют так называемые пираты - никому не подчиняющиеся современные вооруженные группировки, захватывающие с целью выкупа морские суда. Морское пиратство вообще, и в Аденском заливе в частности, приобрело масштабы настоящей угрозы мировому судоходству. Борьба с пиратами у побережья Сомали ведется в рамках проводимой с 2008 года военно-морской миссии Евросоюза "Аталанта" и начатой в 2009 году операции НАТО "Океанский щит".