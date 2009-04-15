Сомалийские пираты объявили, что будут мстить США

Сомалийские пираты заявляют, что при нападении на судно Liberty Sun, шедшего под американским флагом, они стремились не захватить, а уничтожить, чтобы отомстить за своих соратников, убитых в ходе военной операции ВМС США, сообщает агентство Франс Пресс.

"Цель этого нападения была совершенно другой (чем раньше). Нам был не нужен выкуп. Мы снабдили нашу команду специальным вооружением, чтобы догнать и уничтожить любое судно под американским флагом в качестве возмездия за наших жестоко убитых друзей", - заявил агентству один из главарей пиратов Абди Гарад (Abdi Garad).

Во вторник сомалийские пираты обстреляли Liberty Sun из миномета и автоматического оружия. Команда американского судна, укрывшаяся в машинном отделении, с помощью маневра сумела уйти от преследования пиратов.

12 апреля американские снайперы уничтожили трех из четырех пиратов, удерживавших в качестве заложника на спасательной шлюпке гражданина США капитана Ричарда Филлипса, напоминает РИА «Новости». Комментируя эту операцию, министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что пираты были "необученными тинейджерами (от 17 до 19 лет) с оружием большой мощности".