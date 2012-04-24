Сомалийские пираты стали нападать реже, а нигерийские - чаще

По информации Международного морского бюро (IMB), с января по март 2012 года зарегистрировано 43 сообщения о нападении пиратов у берегов Сомали. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее за тот же период.

Основным фактором, способствовавшим снижению активности пиратов, организация считает комплектование торговых судов частной охраной. Ни одно судно, сопровождаемое вооруженными охранниками, не было захвачено.

Вместе с тем бюро отмечает рост числа пиратских нападений у берегов другой африканской страны – Нигерии. За первый квартал 2012 года было зарегистрировано шесть нападений пиратов – столько же, сколько за весь 2011 год.