США и Канада шпионили за министерством энергетики Бразилии - СМИ

Канада совместно с США участвовала в шпионаже против бразильского министерства горнодобывающей промышленности и энергетики, следует из новых разоблачительных документов, предоставленных бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом и обнародованных в воскресенье бразильским телеканалом Globo.

Обнародованные документы, утверждает телеканал, принадлежат канадскому Агентству по безопасности коммуникаций CSEC и содержат детальную коммуникационную схему министерства, в том числе телефонной связи, электронной почты и интернет-коммуникаций. Как следует из этих документов, канадское агентство совместно с американским АНБ перехватывало телефонные переговоры и электронную переписку чиновников этого бразильского ведомства. Для перехвата использовалась программа Olympia, которая позволила создать детальную коммуникационную карту ведомства с зарубежными партнерами, сообщает РИА Новости.

Новые разоблачения базируются на документах, которые Сноуден передал проживающему в Бразилии американскому журналисту Гленну Гринвальду, сотрудничающему с британской Guardian. По словам Гринвальда, из этих документов следует, что шпионаж "преследовал явные экономические цели".

Ранее Гринвальд на основе также полученных от Сноудена документов выступил с разоблачениями промышленного шпионажа США в отношении бразильского нефтяного гиганта Petrobras. Кроме того, из документов следовало, что США перехватывали электронную переписку и телефонные переговоры президента Бразилии Дилмы Руссефф. Руссефф, выступая на Генассамблее ООН, назвала эти действия нарушением суверенитета ее страны, которое не может быть оправдано борьбой с терроризмом. Кроме того, лидер Бразилии отменила визит в США, намеченный на 23 октября.