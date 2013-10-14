Красный крест подтвердил информацию о похищении своих сотрудников в Сирии

В Сирии 13 октября были похищены шесть сотрудников международного Красного креста и один служащий Сирийского Красного полумесяца. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse, которое цитирует официальное заявление международной организации. Информации о гражданстве похищенных не поступало.

Сотрудники гуманитарных организаций были похищены вооруженными людьми в провинции Идлиб, когда они, доставив в больницы медикаменты и оценив ситуацию в медицинских учреждениях, возвращались обратно в Дамаск.

Как заявил официальный представитель Красного креста в Женеве Эван Уотсон, неизвестно, являлись ли нападавшие повстанцами или сторонниками президента Сирии Башара Асада. Уотсон подчеркнул, что организация старается оказывать гуманитарную помощь обеим сторонам конфликта. Ответственности за похищение пока никто на себя не взял.

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Большая часть провинции Идлиб, расположенной на северо-западе Сирии, находится под контролем различных групп повстанцев.

Похищения сотрудников гуманитарных организаций и представителей прессы происходят в Сирии регулярно. Так, в октябре стало известно о похищении двух журналистов из Франции, а ранее в сентябре сообщалось о похищении корреспондента испанской газеты El Periódico Марка Мархинедаса. Нередко похитители требуют выкуп от родственников или работодателей своих пленников.