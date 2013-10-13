СМИ: Боевики похитили сотрудников Красного Креста в Сирии

Боевики похитили группу сотрудников Красного Креста на северо-западе Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Sana.

Сообщается, что сотрудники находились в провинции Идлиб, когда на них напали боевики и увезли в неизвестном направлении.

Национальность и точное число похищенных сотрудников МККК не уточняется.

Представитель Красного Креста в Женеве Эван Уотсон сказал, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения ряда российских СМИ о том, что похищены были три человека. "Сейчас мы собираем факты", - цитирует Уотсона агентство Рейтер.

Представительство Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Дамаске действительно потеряло связь с одной из групп своих сотрудников, работающих в провинции Идлиб, возможно, они похищены, сообщил РИА Новости по телефону руководитель миссии Красного Креста в Сирии Магне Барт.

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"Я могу подтвердить, что мы потеряли связь с одной из наших групп в провинции Идлиб. Возможно, они похищены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в центральной части провинции Идлиб, другие подробности руководитель миссии отказался уточнять.

Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что три сотрудника МККК были похищены в сирийской провинции Идлиб, украдены были также их автомобили.