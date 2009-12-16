Экс-технолога Януковича допросили в Москве по делу об отравлении Ющенко

Вчера в посольстве Украины в Москве следственная группа Генеральной прокуратуры Украины по делу об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко допросила галериста, директора Пермского музея современного искусства Марата Гельмана. Об этом пишет "Коммерсант-Украина".

В Украине господин Гельман больше известен как политтехнолог, в 2004 году работавший в штабе кандидата в президенты Виктора Януковича. Марат Гельман рассказал, что о встрече со следователем с ним договорились по телефону. "Никакой повестки я не получал. Поскольку в Москве я сейчас бываю редко, мне позвонили на мобильный и договорились о встрече еще в ноябре",– сказал господин Гельман. Он отметил, что не единственный, кого украинские следователи допрашивали в Москве. "Насколько я понял, следственная группа здесь уже вторую неделю, со 2 декабря, и пробудет до пятницы",– добавил Марат Гельман.

Как известно, согласно главной версии следствия, господин Ющенко был отравлен диоксином во время ужина на даче бывшего заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка 5 сентября 2004 года. В сентябре этого года Виктор Ющенко в интервью журналу Der Spiegel заявил, что расследование этого дела завершено. "Люди, которые непосредственно организовали мое отравление, уже четыре года находятся в Москве",– сказал президент.

Господин Гельман подчеркнул, что не имеет никакого отношения к делу об отравлении господина Ющенко. "Тем не менее у следствия нашлись ко мне вопросы. Все длилось около 4 часов. Допрашивал симпатичный парень, так что допрос шел легко. Как я понял, у них есть версия, которую они считают верной, но, видимо, улик недостаточно, чтобы передать дело в суд. Других деталей рассказать не могу, поскольку дал соответствующую подписку",– сказал галерист.