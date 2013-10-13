Массовые беспорядки в Москве: мобилизирована вся полиция города (фото, видео)

Из-за беспорядков в Бирюлево, на юге Москвы, в городе по личному распоряжению министра внутренних дел Владимира Колокольцева введен план «Вулкан», подразумевающий мобилизацию всего личного состава столичной полиции, передает Лента.ру.

В воскресенье, 13 октября, «народный сход», собравший по некоторым оценкам 600 человек, завершился погромом торгового центра «Бирюза», возведением баррикад и столкновениями с бойцами ОМОНа. Толпа, в которой были националисты, футбольные фанаты и местные жители, бросилась на «Бирюзу» с криками «Россия для русских!» и «Русские, вперед!» после того, как полицейские начали оттеснять толпу от разгромленного торгового центра "Бирюза", в них полетели бутылки, камни, палки и металлические урны.

Участники акции, переросшей в беспорядки, в Бирюлево оказали сопротивление сотрудникам полиции. После того, как правоохранители задержали несколько участников акции, их соратники попытались отбить задержанных у ОМОН.

Полицейские при этом применяли в ответ дубинки только эпизодически, некоторые из них просто пытались уговорить людей разойтись. Как сообщается, пострадали несколько сотрудников полиции, одному из омоновцев в ходе столкновений разбили голову.

По некоторой информации, полицейским удалось задержать около пяти участников беспорядков, одному автозаку с задержанными удалось покинуть место происшествия.

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Обстановка в Бирюлево накалилась после убийства 25-летнего Егора Щербакова. По имеющейся информации, в ночь на 10 октября Щербакова на глазах его девушки зарезал приезжий неславянской внешности. Первый «народный сход» прошел у здания местного отдела полиции вечером 12 октября.

Собравшиеся потребовали закрыть овощебазу, где работают мигранты. В ночь на воскресенье поиски убийцы активизировались, начались облавы на мигрантов, были задержаны около ста человек.

Сегодня, 13 октября, дело было взято на особый контроль и передано в управление по расследованию особо важных дел следственого комитета, а полиция объявила награду в миллион рублей за информацию об убийце Щербакова.

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Видео - Игорь Казаков