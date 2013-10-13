Греции обещают новый рекорд по безработице уже в октябре

Однако многие сомневаются, что Греция сможет так скоро оправиться от грандиозного бюджетного коллапса. Без того крайне высокий уровень безработицы в стране продолжает расти. Прогнозы на октябрь обещают новый рекорд: около 28% населения останется без работы. Тысячи сотрудников - под угрозой увольнения, пишет Russia Today.

Коммерческий директор предприятия Вассилис Камбас рассказал корреспонденту RT, что завод является одним из крупнейших и самых современных в Европе. По его словам, недавнее снижение прибыли – результат краткосрочного падения цен на никель и повышения стоимости электроэнергии. Предприниматель считает, что закрытие завода не выход, и выступает за приватизацию.

«Ни одно правительство не знает толк в бизнесе – это общеизвестный факт», - заявляет Камбас. Он считает, что передать предприятие в частные руки нужно грамотно - именно в том виде, в каком завод есть сейчас.

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Правительству Греции предстоит непростой выбор. Чтобы выполнить условия предоставления финансовой помощи, выдвинутые МВФ, к концу года ему придётся сократить 4000 рабочих мест в государственном секторе, а также уменьшить зарплату ещё 25 тысячам сотрудников. Тем временем рабочие «Ларко» объединили усилия и передали свой собственный план в МВФ, который, как они считают, ошибочно сомневается в жизнеспособности завода. Глава профсоюза «Ларко» Андреас Каредзелос считает, что сможет доказать чиновникам Международного валютного фонда, что предприятие приносит доход, и у него есть будущее.

Будущее этого завода также определит и положение окружающей его экономики. Ведь в отраслях, которые обслуживают его и снабжают необходимыми ресурсами, заняты ещё около 20 тысяч рабочих. Если завод закрыть, придётся сократить и эти рабочие места.