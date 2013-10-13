Греции обещают новый рекорд по безработице уже в октябре
Судя по проекту бюджета Греции, правительство страны рассчитывает, что со следующего года экономика постепенно начнёт расти.
Однако многие сомневаются, что Греция сможет так скоро оправиться от грандиозного бюджетного коллапса. Без того крайне высокий уровень безработицы в стране продолжает расти. Прогнозы на октябрь обещают новый рекорд: около 28% населения останется без работы. Тысячи сотрудников - под угрозой увольнения, пишет Russia Today.
Коммерческий директор предприятия Вассилис Камбас рассказал корреспонденту RT, что завод является одним из крупнейших и самых современных в Европе. По его словам, недавнее снижение прибыли – результат краткосрочного падения цен на никель и повышения стоимости электроэнергии. Предприниматель считает, что закрытие завода не выход, и выступает за приватизацию.
«Ни одно правительство не знает толк в бизнесе – это общеизвестный факт», - заявляет Камбас. Он считает, что передать предприятие в частные руки нужно грамотно - именно в том виде, в каком завод есть сейчас.
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Правительству Греции предстоит непростой выбор. Чтобы выполнить условия предоставления финансовой помощи, выдвинутые МВФ, к концу года ему придётся сократить 4000 рабочих мест в государственном секторе, а также уменьшить зарплату ещё 25 тысячам сотрудников. Тем временем рабочие «Ларко» объединили усилия и передали свой собственный план в МВФ, который, как они считают, ошибочно сомневается в жизнеспособности завода. Глава профсоюза «Ларко» Андреас Каредзелос считает, что сможет доказать чиновникам Международного валютного фонда, что предприятие приносит доход, и у него есть будущее.
Будущее этого завода также определит и положение окружающей его экономики. Ведь в отраслях, которые обслуживают его и снабжают необходимыми ресурсами, заняты ещё около 20 тысяч рабочих. Если завод закрыть, придётся сократить и эти рабочие места.