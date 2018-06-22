Генпрокуратура стала более донецкой на одного заместителя

Виктор Пшонка

19 декабря стало известно о втором пришествии на должность заместителя генпрокурора Виктора Пшонки. Многолетний руководитель Донецкой областной прокуратуры, по версии журнала „Фокус”, занимает почетное 46-е место в списке самых влиятельных „донов”, возглавляемом Виктором Януковичем и Ринатом Ахметовым. Пшонка будет заниматься наиболее интимными моментами нелегкого прокурорского труда – надзором за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-разыскную деятельность, дознание и досудебное следствие.

Но у тех, кто отслеживал вехи „славного” трудового пути, возникает целая пачка закономерных вопросов относительно того, достоин ли этот человек присматривать за соблюдением законов, если сам неоднократно обвинялся в их грубом нарушении?

Некоторые из этих бесчисленных вопросов автор позволит себе озвучить в этой статье:

Справедливо ли украинская пресса назвала Виктора Пшонку, который уже был заместителем генпрокурора Украины в 2003–2004 гг. „инициатором силового варианта подавления Майдана”? Отвечает ли действительности заявление Петра Порошенко на майдановском митинге о том что около 23:00 28 ноября 2004 года именно Пшонка отдал подразделам внутренних войск МВД, которые располагались в пяти центрах вокруг Киева, приказ двигаться на площадь Независимости? Тогда сторонники кандидата в Президенты Виктора Ющенко заблокировали выезд подразделов ВВ с мест их дислокации, и только четкая позиция отдельных руководителей Вооруженных Сил и представителей правоохранительных органов не дали развиться силовому сценарию.

Правда ли, что по служебной лестнице Виктора Павловича „пихал” его старший брат Николай – член Верховного Суда Украины, личный друг генпрокурора Михаила Потебенько? Правда ли, что придерживаясь этой „доброй” семейной традиции, сам Виктор Пшонка изо всех сил продвигал карьеру своего сына Артема, который в 28 лет уже имел звание в прокуратуре, соответствующее званию полковника? За какие заслуги? И за какие заслуги Артем Пшонка стал депутатом от Партии регионов?

Насколько отвечают действительности заявления двух краматорських убозовцев О.Солодуна и Ю.Сербина, которые обвинили Пшонку в причастности к преступной группировке его кума К.Бантуша и „крышевании” последнего?

Правда ли, что в последней телепередаче покойного тележурналиста из Славянска Игоря Александрова, зверски забитого до смерти бейсбольными битами в 2001 году, должна была фигурировать фотография сына Виктора Пшонки Артема в компании с членами организованной преступной группировки? Куда исчезла видеозапись телепередачи, материалы которой видели сотрудники Александрова? Правда ли то, что, как сообщали СМИ, имелись фотографии и самого Виктора Пшонки в теплой компании с бандитами, которые бесследно исчезли после обыска в квартире убитого Александрова?

Правда ли, что Виктор Пшонка лично курировал позорное судебное разбирательство дела несчастного „терпилы”, бомжа Юрия Вередюка, невинно убиенного порцией яда, на которого при содействии Пшонки пытались „навесить” убийство Александрова? Почему тогдашний генпрокурор Святослав Пискун вынес выговор Пшонке за это дело?

Правда ли, что слишком грубая работа Пшонки в части силового обеспечения „суперпрекрасного” результата Партии регионов в Донецкой области на парламентских выборах 2002 года дала все документальные основания депутату Юрию Кармазину, чтобы поднять вопрос об освобождении Виктора Павловича с должности областного прокурора?

Правда ли, что Пискун в августе 2002 года пытался отстранить от должности областного прокурора Пшонку, поскольку имел основания считать, что тот выгораживает настоящих виновников трагической аварии на шахте им. Засядько? Почему ни один из руководителей шахты так и не понес наказания? Правда ли, что от позорной отставки Пшонку спасло лишь заступничество Геннадия Васильева и Виктора Януковича?

Откуда прокурор Виктор Пшонка, который имеет не такую уже большую зарплату, взял те сотни тысяч гривен, которые он „щедро” отдал на строительство в селе Сергиивка Славянского района женского монастыря Свято-Сергиевская обитель и храма при нем?

Правда ли, что назначение Пшонки заместителем генпрокурора было непременным условием голосования фракции Партии регионов за кандидатуру Медведько на должность генерального прокурора Украины?

Правда ли, что именно Виктор Пшонка проводил тайные встречи с председателем СБУ Игорем Дрижчаным, пытаясь перевербовать его в “донецкий” лагерь?

Не хочется верить, что все те вопросы, которые возникают в результате изучения многочисленных публикаций в печати, имеют однозначный утвердительный ответ. Но и пораждаемые ими сомнения вокруг этого назначения, наверное, тоже нельзя считать случайными. Надеемся в ближайшее время услышать мысли по этому поводу со стороны политиков, экспертов и представителей правоохранительных органов.

Николай Писарчук