В Госстате говорят, что уровень безработицы в Украине - стабильный

В абсолютных цифрах количество безработных в августе составило 435,4 тыс. человек против 451,5 тыс. человек в июле.

Количество безработных, получающих пособие, в августе составило 339,4 тыс. человек против 353,5 тыс. человек в июле. При этой средний размер пособия в августе составил 1 тыс. 136 грн, что на 3 грн больше июльского показателя.

Согласно сообщению Госстата, конкурс на 10 вакантных мест в августе составил 49 человек против 57 человек в июле.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в июле 2013 года снизился до 1,6% от общего количества трудоспособного населения с 1,7% в июне.

В июле Министерство социальной политики Украины инициировало подписание со всеми заинтересованными сторонами меморандума о мониторинге трудоустройства безработных. По мнению министра Натальи Королевской, в Украине необходимо прекратить практику постоянных дотаций безработных и наладить механизм стимулирования работодателей к созданию новых рабочих мест. Кроме того, министерство намерено в 2014 году оцифровать имеющуюся базу данных вакансий и продумывает механизм наказания предприятий – вплоть до штрафов – за сокрытие информации об имеющихся вакансиях.