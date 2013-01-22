Пираты захватили танкер с нефтью

Сообщается, что танкер под флагом Панамы должен был выгрузить нефть в Абиджане.

В последнее время масштабы морского пиратства на западе Африке стремительно растут, замечает РосБизнесКонсалтинг. И если сомалийские пираты могут удерживать в заложниках команду захваченного корабля в ожидании выкупа многие месяцы, то в районе Гвинейского залива (Кот-д'Ивуар, Гана, Того, Бенин, Нигерия) пираты, захватив танкер, задерживают его на несколько дней, чтобы перегрузить нефть на свои суда, после чего отпускают экипаж.