Пираты захватили танкер с нефтью
03:16, 22 января 2013Мир
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Пираты захватили танкер у берегов Кот-д'Ивуара. В частности, власти сообщили, что вооруженные люди атаковали судно в районе финансовой столицы страны - г.Абиджана.
Сообщается, что танкер под флагом Панамы должен был выгрузить нефть в Абиджане.
В последнее время масштабы морского пиратства на западе Африке стремительно растут, замечает РосБизнесКонсалтинг. И если сомалийские пираты могут удерживать в заложниках команду захваченного корабля в ожидании выкупа многие месяцы, то в районе Гвинейского залива (Кот-д'Ивуар, Гана, Того, Бенин, Нигерия) пираты, захватив танкер, задерживают его на несколько дней, чтобы перегрузить нефть на свои суда, после чего отпускают экипаж.
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