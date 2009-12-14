В Средиземном море до сих пор ищут украинских моряков

В Средиземном море, у берегов Ливана, силы ООН, израильская авиация и флот продолжают поиск украинских моряков - членов экипажа грузового судна Salla-2, затонувшего 11 декабря, сообщает “Немецкая волна”.

В ходе операции, в которой принимают участие спасательные подразделения израильской авиации и флота, а также британские вертолеты миссии ООН в Ливане, удалось спасти шестерых украинских моряков. По данным израильских СМИ, судьба еще шестерых украинских моряков из 13-ти, находившихся на борту судна, до сих пор неизвестна. Тело одного из моряков было найдено вчера вечером.

Спасенных моряков направили в больницу РАМБАМ в Хайфе. Как сообщил руководитель реанимационного отделения больницы Шломи ИСРАЕЛИТ, состояние пострадавших на момент поступления в больницу оценивалось как средней тяжести в связи с сильным переохлаждением в морской воде, где они пробыли около суток. После предоставления экстренной медицинской помощи, в воскресенье члены украинского экипажа чувствовали себя значительно лучше.

В то же время в восточной части Средиземного моря продолжается поисково-спасательная операция, которую совместно проводят израильские и ООНовские военные. По оценкам спасателей, шансов найти в живых кого-либо из остальных членов украинского экипажа становится все меньше. Операция осложняется и тяжелыми погодными условиями. Море штормит, а высота волн у берегов Ливана достигает трех метров.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря около 21.45 по местному времени с грузового судна Salla-2 (порт приписки Конго, владелец судна - компания Sela Shipping LTD (Израиль) поступил сигнал SOS. В то время судно находилось на расстоянии 115 морских миль от берегов Кипра.

Неподалеку находились два торговых судна и военный корабль ООН (Laura Schulte). По прибытии к месту аварии были обнаружены две спасательные лодки, в одном из них находился гражданин Украины, который был поднят на борт военного корабля ООН.

Всего на борту судна было 12 членов экипажа, все граждане Украины.

По предварительной версии, причиной аварии судна мог стать шторм.