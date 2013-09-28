Возле Индонезии затонуло судно, перевозившее 120 мигрантов

Погибли, по меньшей мере, 22 человека, большинство из них - дети. Австралийский премьер Тони Эбботт проигнорировал вопросы журналистов, связанные с крушением. По последним данным, спасателям удалось достать из воды 25 человек. Остальные пассажиры числятся пропавшими без вести, сообщает Russia Today со ссылкой на The Guardian.

В числе погибших – гражданка Ливана и восемь её детей. Отцу семейства удалось спастись.

По словам полиции, судно с выходцами из Иордании, Ливана и Йемена направлялось к австралийскому острову Рождества.

Между тем, пока шла спасательная операция, австралийские власти запросили у Индонезии возможность вернуть на её территорию группу из 44 беженцев. К ним присоединили и часть тех, кого удалось спасти у берегов Явы. Подобные действия разрешены в рамках соглашения между двумя странами.

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Через несколько дней австралийский премьер-министр Тони Эбботт посетит Джакарту с официальным визитом, чтобы обсудить проблемы нелегальной миграции.

Пока глава правительства отказался давать комментарии по поводу случившегося. Не стал общаться с журналистами и министр по делам иммиграции Скотт Моррисон.

Подобные случаи происходят в Индийском океане весьма часто. В июле на том же месте затонуло судно, перевозившее около 100 мигрантов из Шри-Ланки и Ирана. Десятки пропали без вести.

Многие мигранты, желая получить статус беженцев, отправляются из Индонезии в Австралию на ветхих деревянных лодках. Обычно на борту находится намного больше людей, чем эти судёнышки могут выдержать.

С начала этого года на территорию Австралии прибыли уже 18 тысяч мигрантов. Многие из них приплыли на Остров Рождества. В июле правительство Австралии прекратило принимать нелегальных беженцев, их начали направлять в Папуа-Новую Гвинею.