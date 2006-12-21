Что делать с членом Совета Нацбанка, который потерял репутацию

Верховная Рада приняла Закон Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О Национальном банке Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данный закон проголосовали 254 народных депутата из 301, зарегистрированного в зале.

Законом дополнен существующий перечень оснований для прекращения полномочий члена Совета Национального банка Украины следующими:

несоответствие деятельности члена Совета Национального банка требованиям закона или утрата им безукоризненной деловой репутации, что признано в судебном порядке;

отсутствие члена Совета Национального банка без уважительных причин на десяти подряд заседаниях Совета Национального банка.

Закон разрешает Совету Национального банка предоставлять рекомендации о целесообразности назначения на должности или освобождения от должностей главы Национального банка, членов Правления Национального банка и давать персональную оценку деятельности отдельных должностных лиц Национального банка.

В соответствии с законом, председатель Национального банка не может принадлежать к политическим партиям. Председателю Национального банка, его заместителям, членам Правления Национального банка и другим служащим Национального банка запрещается входить в состав органов управления, быть акционерами (участниками) банков и других финансовых учреждений.