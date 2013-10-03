СМИ: В Италии затонуло судно с 500 беженцами, 250 пропали без вести

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Associated Press, не менее 62 человек погибли. По данным итальянской газеты La Stampa, были найдены тела 82 человек.

Экстренным службам удалось спасти 141 человека, еще около 250 человек считаются пропавшими без вести. Поиски пассажиров затонувшего судна продолжаются.

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Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление местных властей, судно столкнулось с техническими неисправностями примерно в километре от берега Лампедузы. Чтобы привлечь внимание итальянских пограничников, сомалийцы подожгли на борту одеяло. Огонь вышел из-под контроля и начал распространяться, что вызвало панику. В итоге судно перевернулось.