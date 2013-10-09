Суд над свергнутым президентом Египта начнется 4 ноября
15:55, 09 октября 2013Мир
717 0
Суд над свергнутым в июле президентом Египта Мохаммедом Мурси начнется 4 ноября.
Суд над Мохаммедом Мурси начнется 4 ноября / Фото : directorblue.blogspot.com.au
Суд над свергнутым в июле президентом Египта Мохаммедом Мурси начнется 4 ноября.
Как передает русская служба Би-Би-Си, Мурси будут судить по обвинению в подстрекательстве к убийству, аналогичные обвинения предъявлены еще 14 членам исламистского движения "Братья-мусульмане".
Обвинения связаны с гибелью участников протестов во время демонстраций в прошлом году.
По теме: Дело экс-президента Египта Мурси передано в суд по уголовным делам
Протесты в стране не утихают: в минувшее воскресенье, 6 октября, десятки людей погибли в Египте в столкновениях между сторонниками и противниками Мурси.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter