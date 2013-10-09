Суд над свергнутым президентом Египта начнется 4 ноября

Суд над свергнутым в июле президентом Египта Мохаммедом Мурси начнется 4 ноября.

Как передает русская служба Би-Би-Си, Мурси будут судить по обвинению в подстрекательстве к убийству, аналогичные обвинения предъявлены еще 14 членам исламистского движения "Братья-мусульмане".

Обвинения связаны с гибелью участников протестов во время демонстраций в прошлом году.

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Протесты в стране не утихают: в минувшее воскресенье, 6 октября, десятки людей погибли в Египте в столкновениях между сторонниками и противниками Мурси.