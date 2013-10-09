На Земле началась магнитная буря

По информации американских специалистов, около полуночи по московскому времени расчетный планетарный индекс геомагнитных возмущений Kp достиг значения пяти — минимального уровня, который считается магнитной бурей.

По мнению ученых, причиной возмущений стал корональный выброс массы — облако плазмы, выброшенное Солнцем, которое заставило земную магнитосферу колебаться, сообщает РИА Новости.

Магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.