На Земле началась мощная магнитная буря

Корональная масса, выброшенная 29 и 30 сентября в результате распада волокна на невидимой стороне диска Солнца, вчера ночью достигла Земли, в результате чего началась магнитная буря.

По прогнозам специалистов, в течение нескольких суток Земля будет находиться в облаке высокоскоростного (900 км/сек) солнечного ветра, соответственно, магнитное поле будет возбужденным, сообщает РИА Новости.

Накануне показания приборов, измеряющих магнитное поле планеты, зафиксировали, что норма превышена более чем в 5 раз. Превышение нормы может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей и лиц со слабым здоровьем. Особенно распространенными реакциями на магнитные бури являются ухудшение сна, ухудшение эмоционального состояния, изменение артериального давления, аритмия и соматические расстройства.