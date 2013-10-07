В США байкеры устроили стрельбу, один человек погиб, 12 ранены

Инцидент произошел в воскресенье, когда в клубе Soul Brothers на традиционную встречу съехались около 500 байкеров со всего штата. Агентство не уточняет, из-за чего началась перестрелка. После начала стрельбы к месту происшествия были стянуты значительные силы полиции, сообщает РИА Новости.

Байкеры поспешили скрыться, когда к клубу приехали около 100 стражей порядка. В итоге полиция задержала несколько десятков байкеров, но пока никто из них не был арестован.

Встречи байкеров в клубе Soul Brothers проводятся дважды в год - весной и осенью. Нередко эти встречи заканчиваются насилием, отмечает агентство. Полиция отмечает, что обычно зачинщиками беспорядков становятся члены местных банд, а не байкеры.