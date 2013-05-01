В Симферополе прошли первомайский парад и «монстрация»

Как передает корреспондент УНИАН, колонны работников предприятий и госслужащих, студентов и школьников, спортсменов и участников детских творческих коллективов, защитников животных и йогов, активистов Партии регионов, КПУ, «Украинского выбора» прошли по проспекту Кирова до площади Советской с флагами и воздушными шариками.

По главной улице города проехали байкеры и мотоциклисты.

Также свою акцию провели участники «монстрации»: юноши и девушки несли плакаты с забавными фразами. Затем по центру проехал зеленый мусоровоз.

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По данным милиции, в целом в массовых мероприятиях, посвященных 1 мая, в Крыму примут участие почти 50 тысяч человек. Спокойствие жителей полуострова будут охранять около 600 работников милиции и военнослужащих Внутренних войск МВД.