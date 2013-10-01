В США закрываются все федеральные госучреждения
07:12, 01 октября 2013Мир
3636 0
Финансирование федеральных госучреждений в США прекращается, поскольку конгресс не смог согласовать бюджетный закон до начала нового финансового года
США остались без бюджета / Фото : runyweb.com
Республиканцы включали в законопроект требование отложить реализацию реформы здравоохранения, для сената эти формулировки оказались неприемлемыми. В новый финансовый год, который начинается в США 1 октября, страна вступает без государственного бюджета, который должны были согласовать обе палаты конгресса, сообщает РИА Новости.
Закрытие правительства затронет примерно миллион госслужащих, многие из них будут отправлены в неоплачиваемые отпуска со вторника.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter