В США закрываются все федеральные госучреждения

Республиканцы включали в законопроект требование отложить реализацию реформы здравоохранения, для сената эти формулировки оказались неприемлемыми. В новый финансовый год, который начинается в США 1 октября, страна вступает без государственного бюджета, который должны были согласовать обе палаты конгресса, сообщает РИА Новости.

Закрытие правительства затронет примерно миллион госслужащих, многие из них будут отправлены в неоплачиваемые отпуска со вторника.