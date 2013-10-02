Обама перенес визит в Малайзию из-за финансовых проблем в США

Ожидалось, что американский президент посетит Малайзию 11 октября в рамках саммита глав стран Юго-Восточной Азии. В мероприятии, помимо Обамы и Разака, должны были принять участие лидеры Индонезии и Брунея, сообщает РИА Новости.

Из-за отсутствия компромисса финансирование госаппарата в США прекратилось впервые за 17 лет. Многие госучреждения прекратили работу в полночь на вторник по местному времени. Под угрозой вынужденного отпуска оказались 800 тысяч госслужащих.