Обама перенес визит в Малайзию из-за финансовых проблем в США
09:07, 02 октября 2013Общество
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Президент США Барак Обама в среду отложил визит в Малайзию из-за проблем с утверждением американского бюджета, которые уже привели к нарушению функционирования федеральных органов власти, сообщает малазийское агентство Bernama со ссылкой на главу правительства Наджиба Разака.
финансирование госаппарата в США прекратилось впервые за 17 лет / Фото: Радио Свобода
Ожидалось, что американский президент посетит Малайзию 11 октября в рамках саммита глав стран Юго-Восточной Азии. В мероприятии, помимо Обамы и Разака, должны были принять участие лидеры Индонезии и Брунея, сообщает РИА Новости.
Из-за отсутствия компромисса финансирование госаппарата в США прекратилось впервые за 17 лет. Многие госучреждения прекратили работу в полночь на вторник по местному времени. Под угрозой вынужденного отпуска оказались 800 тысяч госслужащих.
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