Нетаньяху: Израиль не даст Ирану получить ядерное оружие

Выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, он настаивал, что Иран стремится создать ядерное оружие, и отвлечь эту угрозу может только сочетание строгих санкций и серьезной военной угрозы, сообщает Радио Свобода.

По словам израильского премьера, он не верит «риторике» нового президента Ирана Хасана Роухани. Нетаньяху назвал Роухани «верным слугой режима», который царит в Иране, и «волком в овечьей шкуре».

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Заместитель представителя Ирана в ООН Ходадад Сейфи после этого назвал выступление израильского руководителя «подстрекательским».

Вчера израильский премьер встретился в Вашингтоне с президентом США Бараком Обамой и призвал его не ослаблять давления на Иран из-за противоречивой ядерной программе Тегерана. Обама заявил, что Иран должен проявить искренность своих намерений на переговорах и устранить беспокойство мира по этой программе, а также пообещал Нетаньяху, что США не снимут с Ирана своих санкций преждевременно.

Эта встреча состоялась через три дня после того, как президент США разговаривал по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани, это стало самым высоким американо-иранским контактом более чем за три десятилетия.

Роухани, который занял пост в начале прошлого месяца, уже пошел на ряд шагов для сближения с Западом, в частности, выступил с примирительной речью на сессии Генассамблеи ООН на прошлой неделе и провозгласил готовность к новым переговорам по противоречивой ядерной программы Ирана.

Эта программа вызывает обеспокоенность мирового сообщества, которая опасается, что Тегеран может под ее прикрытием создавать ядерное оружие. Иран отрицает это, но доказательств мирного характера этой программы, о котором заявляет Тегеран, предоставляет.