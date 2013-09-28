Обама шокировал звонком президента Ирана

Их разговор – первый за последние десятилетия диалог на столь высоком уровне между Тегераном и Вашингтоном – продолжался в течение 10 минут и велся без переводчика на английском языке.

По словам Обамы, он обсуждал с президентом Исламской республики ядерную программу Ирана.

По теме: Иран готов к переговорам с США на высшем уровне

Президент США выразил надежду, что сторонам в итоге удастся найти всеобъемлющее решение по ядерной программе Исламской республики. По словам Обамы, он и Роухани дали директивы своим представителям на переговорах "шестерки", предусматривающие быстрое заключение соответствующей договоренности.

Президент Ирана Хасан Роухани был в буквальном смысле застигнут врасплох телефонным звонком Барака Обамы, сообщает телекомпания NBC.

"Очевидец ситуации рассказал, что Роухани уже собирался покидать свой отель в Нью-Йорке (где президент Ирана останавливался во время посещения сессии Генассамблеи ООН. – ред.) Он был в шоке от полученного звонка", – сообщил в твиттере корреспондент NBC.

Он также уточнил, ссылаясь на источник в иранской делегации, что президент Исламской республики после разговора с Обамой был "оптимистичен и позитивен".

Как известно, западные страны подозревают, что Тегеран под видом мирной атомной программы разрабатывает ядерную бомбу. Иран категорически отвергает подобные обвинения.

Напомним, Президент Ирана Хасан Роухани, выступая во вторник на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вновь заявил, что ядерному оружию нет места в военной доктрине страны, а иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер.

По материалам: Газета.ру