ВВП США оказался намного хуже прогнозов

Как указывает агентство Bloomberg, такой результат оказался намного хуже ожиданий аналитиков, которые предполагали, что ВВП вырастет на 1,1 процента. При этом разброс оценок был от 0,3 до 2,1 процента роста: никто из 83 опрошенных экономистов не ожидал сокращения ВВП.

Результат американской экономики оказался худшим со второго квартала 2009 года, когда она все еще находилась в рецессии. В третьем квартале 2012 года был зафиксирован рост ВВП в 3,1 процента.

В отчете Бюро экономического анализа подчеркивается, что данные по последнему кварталу 2012 года носят предварительный характер. Более точная оценка будет опубликована 28 февраля.

Тем не менее, уже сейчас в бюро подсчитали, что падение ВВП связано в первую очередь с сокращением частных инвестиций и правительственных трат (в частности, на военные нужды), а также с негативной статистикой по экспорту. При этом отмечается, что импорт в США также сократился.

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В целом за год ВВП США вырос на 2,2 процента. Таким образом, по этому показателю крупнейшая экономика мира обогнала большинство развитых стран, где по итогам года было зафиксировано либо падение ВВП, либо его рост в пределах процента, замечает Лента.ру. В 2011 году экономика США выросла на 1,8 процента.