Американка присвоила $480 тысяч, предназначенных жертвам теракта в Бостоне
Полиция Нью-Йорка задержала 26-летнюю женщину, которая обвиняется в мошенничестве. По версии обвинения, она присвоила почти полмиллиона долларов.
Сотрудники правоохранительных органов США уверены, что обвиняемая обманула представителей фонда, который занимался сбором средств. Жительница Нью-Йорка сообщила, что она получила тяжёлую черепно-мозговую травму во время теракта на финише марафона в Бостоне. Сама мошенница оценила нанесённый ей ущерб в $480 тыс., и сотрудники фонда перечислили ей средства, собранные добровольцами по всей Америке, сообщает Russia Today со ссылкой на CNN.
«Она пыталась украсть деньги у реальных жертв теракта, но к счастью средства удалось вернуть», - заявила прокурор Марта Кокли.
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Напомним, 15 апреля на финишной прямой Бостонского марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Погибли три человека, 264 получили ранения. Организаторами и исполнителями этих взрывов власти назвали братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых.
Через несколько дней после теракта Тамерлан был убит в перестрелке с полицией, а Джохар получил огнестрельные ранения и был арестован. Суд над ним продолжается, Царнаеву грозит пожизненное заключение.