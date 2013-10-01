Американка присвоила $480 тысяч, предназначенных жертвам теракта в Бостоне

Сотрудники правоохранительных органов США уверены, что обвиняемая обманула представителей фонда, который занимался сбором средств. Жительница Нью-Йорка сообщила, что она получила тяжёлую черепно-мозговую травму во время теракта на финише марафона в Бостоне. Сама мошенница оценила нанесённый ей ущерб в $480 тыс., и сотрудники фонда перечислили ей средства, собранные добровольцами по всей Америке, сообщает Russia Today со ссылкой на CNN.

«Она пыталась украсть деньги у реальных жертв теракта, но к счастью средства удалось вернуть», - заявила прокурор Марта Кокли.

По теме: Полиция назвала число жертв взрыва в Бостоне

Напомним, 15 апреля на финишной прямой Бостонского марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Погибли три человека, 264 получили ранения. Организаторами и исполнителями этих взрывов власти назвали братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых.

Через несколько дней после теракта Тамерлан был убит в перестрелке с полицией, а Джохар получил огнестрельные ранения и был арестован. Суд над ним продолжается, Царнаеву грозит пожизненное заключение.