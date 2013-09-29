Правящая коалиция парламента Австрии едва удерживает большинство на выборах

По результатам обработки 35% бюллетеней левоцентристская Социал-демократическая партия Австрии (SPO) получила 26,7% голосов, а их традиционные соперники и тактические союзники по "большой коалиции" из правоцентристской Австрийской народной партии (OVP) - 23,6%.

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Однако главным сюрпризом этих выборов стал рост популярности правых националистов из Австрийской партии свободы во главе с Хайнцем-Кристианом Штрахе. Эта партия получает, по первым данным, 21,9% голосов, что больше ожидавшихся по опросам 20%. В федеральной земле Штирии эта партия идет к финишу первой. При этом социал-демократы показывают пока самый низкий результат за всю свою историю, сообщает РИА Новости.

Новичком в парламенте должна стать популистская партия «Команда Штронаха», созданная к этим выборам владельцем канадско-австрийского гиганта-производителя автозапчастей «Магна» Франком Штронахом. За эту новую партию, по результатам обработки 35% бюллетеней, проголосовали 5,8%, что позволит ей преодолеть 4-процентный барьер для прохождения в парламент.

По предварительным данным, в парламент проходит и недавно созданный либеральный блок «Новая Австрия» с 4,6%. В то же время другая либеральная группа «Союз за будущее Австрии», похоже, покинет Национальный совет.

Партия «зеленых» останется в парламенте, но показывает пока наиболее низкий из ожидавшихся результатов - 12%.

Почти 6,4 миллиона имеющих право голоса австрийских граждан выбирают в воскресенье 183 депутатов Национального совета - нижней палаты парламента, которые будут работать ближайшие пять лет. По результатам выборов будет назначено новое правительство страны.