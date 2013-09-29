В Австрии сегодня состоятся парламентские выборы

В национальном масштабе в выборах участвуют девять партий, в некоторых федеральных землях к ним прибавляются еще несколько незначительных партий. При этом от пяти до семи партий имеют шанс преодолеть 4-процентный барьер и войти в парламент, который назначит правительство и будет работать следующие пять лет, сообщает РИА Новости.

Главный вопрос этих выборов - сумеет ли правящая "большая коалиция" двух традиционных политических соперников - левоцентристской Социал-демократической партии Австрии (SPO) и правоцентристской Австрийской народной партии (OVP) - сохранить свое большинство. Если еще несколько недель назад сохранение статуса кво и соответственно правительства во главе с федеральным канцлером социал-демократом Вернером Файманом и вице-канцлером "народником" Михаэлем Шпинделеггером считалось бесспорным, то последние предвыборные опросы показали рост популярности малых партий.

По данным опросов общественного мнения, социал-демократы подошли к выборам с уровнем поддержки в 27%, поддержка "народников" колеблется от 21% до 25%. Около 20%, как ожидается, получит правонационалистическая Австрийская партия свободы (OFP) во главе с Хайнцем-Кристианом Штрахе, который провел агрессивную избирательную кампанию. От 13% до 15% избирателей поддерживают "зеленых". Новичком в парламенте может стать популистская "Команда Штронаха", созданная владельцем канадско-австрийской компании-производителя автозапчастей "Магна"Франком Штронахом. Он провел эффективную кампанию против истэблишмента под лозунгами и пользуется поддержкой 6-7% избирателей. На грани 4-процентного барьера находятся либеральные группы "Союз за будущее Австрии" и блок "Новая Австрия", созданные отколовшимися в разное время от Партии свободы политиками. При этом почти все оппозиционные партии стоят на позициях евроскептиков.

"Это самые телевизионные выборы за всю историю Австрии", - сказала накануне выборов политический консультант, бывшая пресс-секретарь канцлера Вольфганга Шюсселя Хайди Глюк. По ее словам, никогда раньше в австрийской политике избирательная кампания не была настолько сконцентрирована на личностях партийных лидеров и теледебатах.

Помимо основных партий, в выборах также участвуют коммунисты и пиратская партия, а в некоторых федеральных землях Австрии еще и небольшие христианская партия, мужская партия, партия за выход из ЕС, и красно-зеленая "Перемена". Окончательный подсчет голосов ожидается к 3 октября.