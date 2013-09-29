Берлускони призывает к скорейшему проведению в Италии новых выборов

«Единственный выход - убежденно выступить на выборах. Все опросы указывают, что мы победим», - подчеркнул Берлускони по телефонной связи со своими сторонниками в Неаполе.

«Я не устаю бороться, я готов возобновить борьбу. После 59 бессонных ночей я, наконец, проспал 10 часов», - поделился экс-премьер, который сегодня отмечает 77-летие, передает ИТАР-ТАСС.

В субботу он призвал пять министров со своей партии подать в отставку. Формальной причиной для этого он назвал то, что на последнем заседании Совета министров не было принято решения об отсрочке повышения налога на добавленную стоимость (на один процент до 22 процентов), хотя об этом шаге уже было объявлено ранее. Заседанию предшествовало заявление парламентариев НС о выходе из законодательной ассамблеи. Они в свою очередь протестуют против проходящей сейчас в специальной комиссии сената процедуры об исключении из него Берлускони, окончательного приговоренного за финансовое мошенничество.

При этом Берлускони отрицает утверждения его противников, что он спровоцировал правительственный кризис из собственных интересов.

«Мои личные проблемы никогда не имели влияния на мои политические решения. Все, что я делаю продиктовано интересами страны», - сказал политик, которого впереди ожидает еще как минимум два судебных процесса. По одному из дел - об использовании услуг несовершеннолетних проституток - первичная судебная инстанция уже назначила ему наказание в виде 7 лет тюрьмы и пожизненного запрета на руководящую деятельность.

По мнению местных наблюдателей, о том, что Берлускони готовится к новым выборам, говорит недавнее переименование НС в партию под названием «Вперед, Италия». При этом и президент республики Джорджо Наполитано, и ведущие промышленники, и экономисты считают вариант очередных выборов спустя менее года после последнего голосования крайне нежелательным.