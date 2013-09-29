Британия хочет радикально пересмотреть отношения с Евросоюзом

"Необходимо произвести радикальный пересмотр связей с ЕС и другими европейскими институтами", - заявил Кэмерон в интервью телерадиокомпании Би-би-си, добавив, что британское правительство, в частности, должно иметь возможность депортировать нелегальных мигрантов и преступников.

Он добавил, что в связи с этим не исключает даже выхода Великобритании из Европейской конвенции по правам человека, сообщает РИА Новости.

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В воскресенье в Манчестере начинается конференция Консервативной партии. Отношения с ЕС станут одним из важных вопросов. Традиционно лейбористы являются горячими сторонниками сохранения Великобритании в составе ЕС, тогда как консерваторы настроены более скептически.