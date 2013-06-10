Кэмерон рассказал, на каких условиях Великобритания останется в ЕС

В понедельник премьер выступит с речью, посвященной британской внешней политике и предстоящему саммиту "большой восьмерки"в Северной Ирландии, сообщает РИА Новости.

"Я надеюсь, что в результате этих долгих переговоров (с руководством Евросоюза) британцы согласятся с тем, что страна должна остаться членом ЕС. Факт в том, что такие международные институты устанавливают правила игры в торговле, налогообложении и отраслевом регулировании. Ну а когда такая страна, как наша, полностью зависит от этих правил, я прошу высказаться вас (жителей Великобритании). Мы, власти Великобритании, готовы отстаивать интересы страны в Евросоюзе и пойти на определенные действия, не ограничиваясь словами", - говорится в речи Кэмерона, фрагменты которой распространила канцелярия премьера.

По словам Кэмерона, Британия должна сократить выделение средств ЕС и прекратить участие в программах поддержки стран союза, переживающих экономические трудности. Премьер высказывается также за реформу национальной системы социальных выплат и реформирование системы образования. Кэмерон также отметил, что Британия останется активным игроком на международной арене и намерена сотрудничать "с остальным миром во всем секторе вопросов". Споры о будущем Великобритании в ЕС продолжаются не один месяц. Консерваторы в парламенте подготовили законопроект о проведении до конца 2017 года референдума о выходе страны из состава ЕС. Ранее Кэмерон заявлял, что намерен начать обсуждение условий членства Великобритании в ЕС, после чего вынести согласованный документ на всеобщий референдум. Бывший глава казначейства (Минфина) страны лорд Лоусон заявлял, что Британия должна выйти из состава ЕС, так как это членство наносит ущерб экономике.

По данным проведенного в апреле опроса телекомпании Sky News, около 43% британцев проголосовали бы за выход Британии из ЕС, 35% голосовали бы против. Около 5% не пошли бы на референдум, 17% не знают, как проголосовали бы.