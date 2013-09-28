Пассажирам авиакомпаний США разрешат пользоваться электроникой

Как ожидается, авиапассажирам разрешат не выключать электронные книги, MP3-плееры и планшеты. Несмотря на это, некоторые запреты всё же сохранятся. В частности, по-прежнему нельзя будет отправлять SMS и говорить по мобильному телефону, а также отправлять и получать электронную почту через WiFi, сообщает Russia Today со ссылкой на The Australian.

Считается, что сигналы электронных приборов могут повлиять на работу бортовых систем самолёта или нарушить связь пилотов с наземными службами. Запрет на использование гаджетов на борту действовал в США в течение 20 лет. Стоит отметить, что за всё время существования мобильных телефонов было зафиксировано лишь 75 случаев, когда, по мнению экипажа, устройства мешали полёту.

Читайте также: Пассажиры горящего Ан-24 рассказали, как спаслись

По данным портала Vesti.net, проблему использования электроники в полёте не раз исследовали сами производители самолётов. Так, на борту одного из лайнеров установили мобильный ретранслятор. Никаких помех выявлено не было. Едва заметное вмешательство было зафиксировано лишь при использовании планшетов на самых старых лайнерах, которыми современные авиаперевозчики почти не пользуются.

Более того, существуют профессиональные мобильные приложения для самих пилотов, в которые вносятся полётные данные и информация о погоде.