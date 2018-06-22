Катеринчук: Оппозиция будет работать на роспуск парламента, если…

Председатель политисполкома “Нашей Украины” ответил на вопросы УНИАН. Я НЕ СЧИТАЮ ТРЕТЬЯКОВА СЕРЬЕЗНЫМ ПОЛИТИКОМ И ЕГО ГЛУПОСТИ НЕ БУДУ КОММЕНТИРОВАТЬ – Николай Дмитриевич, вопрос о Вашем освобождении от должности председателя политисполкома на будущем съезде НСНУ уже почти решен. По крайней мере такой вывод напрашивается, когда слышишь некоторые высказывания о Вашей работе. – За мое освобождение должны проголосовать делегаты. Если этот вопрос и решен, то теми представителями руководства, чьи ошибки привели к резкому снижению влияния партии в обществе.

– Александр Третьяков намекал, что Вы торгуете лицом и что с Вас сурово будут спрашивать о том, что Вы сделали на своей должности за этих полтора года. – Я вообще не считаю Третьякова серьезным политиком и его глупости не собираюсь комментировать. У него есть ко мне личное отношение, и только им диктуются оценки относительно меня и моей работы.

Ситуация в партии обострилась после того, как четырнадцать членов нашей фракции, в том числе и Третьяков, проголосовали за премьер-министра Януковича, не имея на это мандата от партии, потому что у нас было решение Совета партии о неучастии в коалиции в формате ПР–КПУ–СПУ. Я поставил вопрос о нецелесообразности пребывания в партии этих лиц.

С ДЕЛЕГАТАМИ НА МЕСТАХ “РАБОТАЮТ”, КАК В ПРЕЖНИЕ ВРЕМЕНА

– Каким будет будущий съезд? Какие прогнозы относительно содержания и результатов этого форума? – Я думаю, что все в руках делегатов. Хотя знаю, что с ними сейчас “работают”, как в прежние времена. Хотя это не к лицу партии Майдана. Я думаю, что делегатам самим нужно решать судьбу своей партии, а не руководству, которое фактически политически обанкротилось.

– Вы хотите сказать, что делегатов “нагибают”, чтобы они приняли необходимые руководству решения? – Я ничего не хочу сказать, точнее – не могу сказать, потому что не хочу быть голословным. Я просто хотел бы, чтобы мы отвечали лозунгам, которые взялись эксплуатировать, – если мы партия Майдана и у нас есть идеология и принципы новой демократии. Поэтому я на съезде буду предлагать внести изменения в устав, чтобы председателя Совета партии не избирал Совет, а избирал съезд и все кадровые вопросы голосовались тайным голосованием. К сожалению, эти изменения нельзя будет воплотить на этом съезде, нужно будет ждать следующего.

– А какая перспектива принятия этих изменений? – Требование относительно тайного голосования является требованием партии Европарламента, в которой мы являемся ассоциированными членами. Но эти изменения вступят в силу после регистрации их в Минюсте.

Такие изменения дадут возможность делегатам из областей влиять на ситуацию. На сегодняшний день они делают многое, чтобы удержать влияние партии, ее рейтинг в областях. Они тяжело работают, поддерживая авторитет партии. При этом они говорили мне: вы наверху просто нивелируете нашу работу.

Да, мы ремонтируем подъезды и канализации, но избиратель не перестает при этом спрашивать: а почему ваше руководство ведет переговоры с Партией регионов? Почему была провалена помаранчевая коалиция? И это все нужно людям объяснять.

Объяснение есть. Мы можем сказать, что у нас были решения партии, которые не позволяли вести переговорный процесс в том виде, в котором он проводился. Правда, есть решение фракции, которое это позволило, но там представлены шесть политических сил. Поэтому сегодня нужно принять решение об “окончательной” оппозиционности, невозможности проведения переговорных процессов с Партией регионов и избрать новое руководство президиума и Совета партии.

РЕШЕНИЕ ОБ ОППОЗИЦИИ – ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ – Мы в УНИАН составили календарь заявлений относительно перехода Вашей партии в оппозицию. – Решение, объявленное Безсмертным окончательное. По крайней мере до съезда, а съезд его закрепит. Следовательно, ради того, чтобы его упразднить, нужно будет провести новый съезд.

– А если главные “акционеры” НУ захотят, разве они не проведут новый съезд, чтобы перезакрепить продолжение переговоров? – Это самый большой удар по нашему избирателю, которому мы обещали, что никогда не будем в такой коалиции и никогда не предадим Майдан.

– Как Вы оцениваете назначение Зинченко советником Президента? – Тяжело оценить. Я не знаю, какие мотивы были у Президента. Но думаю, что это – подведение черты под тем скандалом, который был инициирован Зинченко (Зинченко обвинял некоторых членов НУ в коррупционной деятельности. – Авт.).

– То есть “любі друзі” - неправы, Зинченко – прав?

– Я не могу так сказать. Не могу решать, кто там больше прав. Нужно смотреть на последствия этого скандала для демократических процессов.

– Вы ступаете на оппозиционный путь, где уже плодотворно работает Тимошенко. В условиях войны всех против всех или есть перспектива объединения оппозиционных движений? Возможен ли совместный теневой Кабинет?

– Об этом мы будем говорить на съезде. Конечно, необходимо сформировать новую стратегию развития партии. Мне было досадно, когда только я и Князевич выступили публично против переговоров с Партией регионов. Но тогда это был хороший сигнал для общества относительно того, что фракция готова идти на компромиссы. Но сегодняшнее решение относительно нашей оппозиционности принято единодушно. И у нас есть оппозиционный опыт.

Голосование фракции по бюджету, мораторию на повышение тарифов на газ, некоторых других резонансных вопросов свидетельствует о том, что оппозиция будет профессиональной и альтернативной.

ПРЕЗИДЕНТ ДОЛЖЕН ВОЗГЛАВИТЬ ПАРТИЮ РЕАЛЬНО – В партии сейчас складываются достаточно деликатные отношения с Президентом. Говорят, он намеревается отказаться от своего почетного лидерства... – Президент должен прийти на съезд и возглавить партию реально. Он может стать партийным Президентом, тогда партия будет иметь влияние на принятие решений, а Президент получит, кроме, к сожалению, ограниченных полномочий, еще и политический инструмент, который сейчас ему необходим в парламентско-президентской системе власти. Потому что когда он был Президентом в президентско-парламентской системе, у него было достаточно полномочий, он мог разводить конфликты и быть над процессом. Сейчас в этой модели, он является одним из игроков, и Партия регионов пытается исключить его из политического процесса, отобрав у него доверие граждан. Это очень вредно для Президента и для партии.

Президент должен опираться на партию “Наша Украина”, невзирая на внутрипартийный кризис. От этого выигрывает и Президент, и партия, и общество.

ОППОЗИЦИЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА РОСПУСК ПАРЛАМЕНТА, ЕСЛИ. – Возникнет ли опять тема “роспуска парламента”? – Для роспуска есть основания, определенные Конституцией. Я думаю, если оппозиция не получит определенных законодательно цивилизованных условий своего существования, то будет работать исключительно на проведение досрочных парламентских выборов.

– Вы имеете в виду закон об оппозиции? – Закон об оппозиции, закон о регламенте...

– Объясните ситуацию с министрами от Вашей партии. Поступили ли их заявления о сложении полномочий в Верховную Раду? – Партия приняла решение, члены партии должны покинуть правительство. Заявления написаны, и это должно быть предметом рассмотрения на этой неделе.

– А говорят, что Виктор Андреевич хочет создать новую партию, в чем ему поможет Гайдук, назначенный секретарем СНБО. – От Президента я этого не слышал.

– А Вы что, общаетесь с Президентом? – Не общаюсь с ним напрямую. Но общаюсь с главой Секретариата, его советниками и слежу за его заявлениями.

– А чем объясняется интерес Президента к Гайдуку? – Гайдук достаточно понятная фигура в политическом пространстве. И те, кто хочет увидеть какую-то логику в этом назначении, они ее увидели.

– Определены ли члены теневого Кабинета? – Я бы не хотел, чтобы мы вели разговор, кто где будет. Здесь следует смотреть, кто будет максимально эффективным и на каком участке. Думаю, что в БЮТ есть свое количество профессиональных людей, у “Нашей Украины – тоже, это не будет проблемой.

– Проблемы возникнут, когда Вы будете обсуждать председателя теневого Кабинета? – Я не думаю, что будут какие-то проблемы вообще относительно отношений с БЮТ. Все прекрасно понимают, кто в каком положении очутился, почему очутился, и следует принимать прагматично правильные решения. И если кто-то думает, что “Наша Украина” будет карманной оппозицией, это – ошибка. Будет единая системная оппозиция, которая будет работать на победу, а не для обслуживания курса Партии регионов.

Беседовала Лана Самохвалова