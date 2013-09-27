Соперник Меркель завершает политическую карьеру
Пеер Штайнбрюк, который был соперником Ангелы Меркель в борьбе за пост канцлера ФРГ, после поражения на выборах в бундестаг фактически завершает политическую карьеру и более не будет претендовать на руководящие посты в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) или в ее парламентской фракции.
Соответствующее заявление, как сообщают немецкие СМИ, он сделал в ходе собрания партии, которое проходит в Берлине, пишет РИА Новости.
Собрание — или "партийный конвент", как его называют в СДПГ — проходит в закрытом режиме. Около 200 делегатов должны принять принципиальное решение относительно возможности участия партии в будущей "большой коалиции" с блоком Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз" (ХДС/ХСС).
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Штайнбрюк был претендентом на пост канцлера от СДПГ. Социал-демократы получили на выборах в бундестаг 25,7%, их главные политические оппоненты из ХДС/ХСС — 41,5%. Таким образом, блок Меркель, хоть и вынужден вести тяжелые коалиционные переговоры, скорее всего, останется основной силой правящей коалиции. Сама Меркель почти наверняка сохранит пост канцлера еще на четыре года.
Ранее Штайнбрюк заявлял, что, несмотря на поражение в борьбе за должность канцлера, сохранит за собой мандат депутата бундестага, который достался ему по итогам выборов. Однако претендовать на посты в руководстве СДПГ или ее парламентской фракции он более не собирается.