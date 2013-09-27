Эксперт: Диктатура Путина испортит отношения России и Германии

Такое мнение высказал президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец в эфире "Эра-FM".

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"Мне трудно представить, что немцы будут вести "бизнес как обычно", если будет создана большая коалиция в Германии, принимая во внимание диктаторский режим России. Похолодание в германо-российских отношениях наступило чуть больше года назад, когда Путин вернулся в Кремль и начались процессы, которые развернули Россию от условно-либерального курса Медведева", - сказал Коломиец, пишет Gazeta.ua.

Он напомнил, что ранее отношения между Дмитрием Медведевым и Ангелой Меркель были очень приятельскими.

"Сейчас ситуация противоположная. Прогнозирую, что продвижение диктаторских уклонов путинского режима увеличит проблемы в российско-германских отношениях", - отметил Коломиец.

Напомним, на парламентских выборах в Германии победила партия действующего канцлера Меркель ХДС/ХСС.