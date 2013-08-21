У Меркель намекнули России, что Украина имеет право дружить с ЕС

Правительство Германии, комментируя торговую войну Киева и Москвы, призвало уважать право Украины на тесные отношения с ЕС. В Берлине надеются на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, сообщает Deutsche Welle.

Правительство Германии внимательно следит за развитием событий вокруг торговых ограничений, установленных Россией в отношении украинских товаров. "Украина должна иметь возможность развивать тесные, в том числе и экономические, отношения, как с Россией, так и с ЕС. Это должны признать и партнеры Украины", - сообщила пресс-секретарь федерального правительства, комментируя на запрос DW торговую войну между Украиной и Россией, которая, судя по сообщениям прессы и заявлениям правительственных чиновников, продолжалась с конца июля до начала этой недели.

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В немецком правительстве напомнили, что поддерживают дальнейшее сближение Украины с Европейским Союзом и надеются на подписание Соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите Восточного партнерства в ноябре. Впрочем, для этого необходимо выполнить критерии, сформулированные ранее Европейским Союзом.

Важными критериями ЕС немецкое правительство называет продвижение в вопросе принятия избирательного законодательства, которое отвечало бы европейским стандартам, в реализации Повестки дня ассоциации, а также прекращение практики выборочного правосудия. "Если посмотреть на нынешнюю ситуацию в Украине, то нельзя не заметить существенных недостатков с точки зрения уважения к принципам правового государства. Важным примером этого является заключение бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Таким образом, Украина до сих пор не выполнила названных критериев", - отметила пресс-секретарь правительства Германии.

В Берлине отметили неизменность своих позиций относительно условий подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Между тем украинские СМИ сообщают об изменении в позиции немецкого руководства, которое якобы уже не настаивает на освобождении Тимошенко как обязательном условии подписания соглашения с ЕС. В частности, такую информацию в конце прошлой недели со ссылкой на собственные источники распространило издание "Зеркало недели". Именно повышением шансов на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, по информации издания, объясняются жесткие действия Москвы, которая не оставляет надежд склонить Украину к вступлению в Таможенный союз.